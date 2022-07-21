Американский наемник рассказал об «аду» в Донбассе

Воюющие на стороне Киева в ходе спецоперации американские наемники рассказали о тяжелейшей ситуации и больших потерях в ходе боев в Донбассе. Их истории публикует NBC News.

Американец, служивший в армии США и участвовавший в боевых действиях на Ближнем Востоке, описал происходящее в районе Северодонецка как «самое похожее на ад», что он когда-либо видел.

Еще один наемник рассказал, что его взвод потерял троих человек в ходе артиллерийских обстрелов.

«Мой командир был убит там. Там убили моего приятеля. Когда происходит что-то подобное, трудно представить, как быть дальше», — поделился он.

Подполковник морской пехоты США в отставке Рипли Роулингс, помогающий иностранным наемникам добраться до Украины через свою базирующуюся в США организацию Ripley's, сообщил, что все больше наемников теряют моральный дух на фоне больших потерь. Сами иностранцы признают, что нехватка снабжения, задержки с получением оружия, обещанного Западом, и проблемы со связью значительно подорвали их боевой дух. Они также отметили плохую коммуникацию между группами, причем один наемник подчеркнул отсутствие «централизованного подразделения, которое держало бы всех за хвост и знало бы, где находятся люди».