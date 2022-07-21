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17 минут назад

Стало известно о методе заманивания ВСУ на «Азовсталь»

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заманивали жителей Мариуполя на завод «Азовсталь» и комбинат имени Ильича обманом. О таком методе украинских военных сообщил командир батареи 9-го полка Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Гром», передает РИА Новости.

«Ни для кого не секрет, что они творили в Мариуполе. Как они расстреливали людей, как затягивали их под предлогом эвакуации на территорию заводов», — рассказал командир.

Киев столкнулся с нехваткой вооружения и людей

Ему также стало известно о других фактах зверства, совершаемых ВСУ. По его словам, украинские бойцы совершают насилие над мирным населением без какого-либо повода. Более того, он сравнил поведение ВСУ и фашистов в 1940-х годах, сказав, что они действуют одинаковым образом, а именно убивают, сжигают и расстреливают гражданских лиц.

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