Лондон направит Украине артиллерию и противотанковое оружие

Великобритания направит Украине десятки артиллерийских орудий, более 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия и другую военную помощь. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает «Интерфакс», ссылаясь на западные СМИ.

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«Вместе с нашими международными партнерами мы снабдим Украину инструментами для защиты своей страны», — сказал, в частности, Уоллес.

Глава оборонного ведомства также отметил, что Великобритания предоставит Украине несколько РЛС контрбатарейной борьбы, сотни беспилотников и более 50 тысяч единиц боеприпасов.