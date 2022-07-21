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14 минут назад

Лондон отправит Украине артиллерию и более 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия

BFM.RUиещё 5

Великобритания направит Украине десятки артиллерийских орудий, более 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия и другую военную помощь. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает «Интерфакс», ссылаясь на западные СМИ.

Лондон направит Украине артиллерию и противотанковое оружие
Фото: ReutersReuters

«Вместе с нашими международными партнерами мы снабдим Украину инструментами для защиты своей страны», — сказал, в частности, Уоллес.

Глава оборонного ведомства также отметил, что Великобритания предоставит Украине несколько РЛС контрбатарейной борьбы, сотни беспилотников и более 50 тысяч единиц боеприпасов.

В июне уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон пообещал военную помощь Украине на сумму 1 млрд фунтов стерлингов.

Армия,В мире,Бен Уоллес,Борис Джонсон,
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