Киевские власти пытаются переложить ответственность за неудачи в зонах боевых действий с ВСУ на западных политиков, которые не удосужились выделить необходимое количество оружия. А попытки нарастить количество живой силы приводят только к увеличению потерь, массовому дезертирству и военным преступлениям. Такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.

По словам эксперта, Киев столкнулся с двумя серьезными проблемами в военной сфере: нехваткой вооружения и нехваткой людей.

"Рупоры украинского режима в лице Резникова, Арестовича и Зеленского вещают о необходимости наращивания потоков военной техники, что находит все меньше поддержки от западных стран. Последние устали от неудач ВСУ, их непрофессионализма и беспредельной коррупции, из-за которой оружие благополучно перемещается из зон боевых действий в самые разные части мира", - подчеркивает политолог.

Единственной страной, уточняет он, которая не сокращала военные поставки на Украину, и которая имеет небольшой запас прочности в данном вопросе - это США.

"Именно поэтому, политтехнологи решили ввести нового игрока в лице Елены Зеленской, жены президента. Ее выступление в Конгрессе США называют историческим не по причине наличия в нем особых смысловых линий, а лишь благодаря тому, что она стала первой супругой зарубежного лидера, выступившей в этом законодательном органе", - констатирует Гарник Туманян.

Политолог уверен: расчет был на то, женщина с эмоциональной речью, которую она озвучивает в особой обстановке, вызовет волну обсуждений и оживит тлеющие угольки украинского кризиса. Что касается второй проблемы, то, по мнению эксперта, украинское руководство прекрасно понимает: противопоставляя профессиональной, хорошо подготовленной российской армии группу лиц, прошедших ускоренные программы подготовки, отправляет своих людей на неминуемую смерть.

"Люди мобилизуются без предварительного отбора. Известны случаи, когда ВСУ призывали граждан с ограниченными возможностями, несовершеннолетних, а сейчас они начали мобилизовывать людей с заразными заболеваниями. Так, в одном из батальонов случилось массовое распространение туберкулеза, заболевание пришло вместе с группой мобилизованных граждан", - говорит Туманян.

Эксперт отмечает: проблема сказывается на воинском духе, дисциплине и морально-психологическом состоянии военнослужащих. Это приводит к массовому дезертирству и отказу от участия в боевых действиях.