ВСУ обстреляли город в ЛНР из HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Стаханов в Луганской народной республике (ЛНР) одну ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22:56 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — сообщило ведомство. Информация опубликована в telegram-канале представительства.
Ранее ВСУ обстреляли из HIMARS населенный пункт Хорошее в Луганской народной республике. Также был нанесен удар шестью ракетами по зернохранилищу. США поставляют Киеву РСЗО HIMARS в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.