ВСУ обстреляли город в ЛНР из HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Стаханов в Луганской народной республике (ЛНР) одну ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.