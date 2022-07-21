В США захотели купить до 480 РСЗО HIMARS

ВС США рассматривают возможность приобретения до 480 РСЗО HIMARS, следует из данных на сайте американского правительства.

Фото: AFP © FADEL SENNA AFP © FADEL SENNA

Как сообщает РИА Новости, Вашингтон может купить от 120 до 480 указанных систем залпового огня разных модификаций.

Именно эти РСЗО США поставляют на Украину в качестве военной помощи.

Кроме того, США передали на Украину 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих.