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1 час назад

В США рассматривают возможность купить до 480 РСЗО HIMARS

RT на русском

ВС США рассматривают возможность приобретения до 480 РСЗО HIMARS, следует из данных на сайте американского правительства.

В США захотели купить до 480 РСЗО HIMARS
Фото: AFP © FADEL SENNAAFP © FADEL SENNA

Как сообщает РИА Новости, Вашингтон может купить от 120 до 480 указанных систем залпового огня разных модификаций.

Именно эти РСЗО США поставляют на Украину в качестве военной помощи.

9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Кроме того, США передали на Украину 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих.

При этом журнал The Economist допустил, что поставки американской помощи на Украину могут прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.

Армия,Джозеф Байден,
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