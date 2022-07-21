Британия предоставит Украине противотанковое оружие и артснаряды

Великобритания в ближайшие недели намерена предоставить Украине десятки артиллерийских орудий, 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов. Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.

Фото: Vadim Ghirda/AP Vadim Ghirda/AP

«Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украину средствами для защиты от незаконного вторжения Путина», — сказал министр.

В конце июня правительство Великобритании приняло решение выделить дополнительный 1 млрд фунтов стерлингов ($1,2 млрд) на оказание военной помощи Украине. В новый пакет помощи вошли комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты и инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.