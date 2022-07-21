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41 минуту назад

В США назвали отличия южнокорейских истребителей KF-21 от российских МиГ-35

Ferra.ru

Южнокорейский истребитель KF-21 в версии Block 2 будет скорее ближе к истребителям пятого, чем четвертого поколения. К такому выводу пришло американское издание The Drive. Там же оно сравнило производство современных западных и российских истребителей четвертого поколения.

В США назвали отличия южнокорейских истребителей KF-21 от МиГ-35
Фото: Ferra.ruFerra.ru

С KF-21 Южная Корея выбрала путь, сильно отличающийся от того, по которому производились истребители поколения 4, 5, такие как Super Hornet, Eurofighter Typhoon или Dassault Rafale, не говоря уже о российских МиГ-35 или Су-35 с конструкцией из 1970-х годов The Drive

Как отмечает издание, модернизация KF-21 будет идти “по спирали”. К 2032 году планируется произвести 120 самолетов версии Block 1. Заявлено наличие радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и датчика инфракрасного поиска и отслеживания воздушных целей.

В Block 2 варианте, работы над которым уже ведутся, истребитель KF-21 получит усиление стелс-характеристик и новые ракеты.

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