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1 час назад

Средства ПВО РФ сбили вертолет Ми-8 Украины в Николаевской области

ТАСС

Средства ПВО РФ сбили вертолет Ми-8 Украины в Николаевской области, а также пять БЛА в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе Первомайское Николаевской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области, Енакиево и Макеевка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

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