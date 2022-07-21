Средства ПВО РФ сбили вертолет Ми-8 Украины в Николаевской области, а также пять БЛА в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе Первомайское Николаевской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области, Енакиево и Макеевка Донецкой Народной Республики", - сказал он.