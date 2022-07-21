Стало известно об управлении HIMARS инструкторами НАТО

«Украинские расчеты РСЗО, которые участвуют в совместном ударе, ничего не знают о совместной работе с HIMARS, и даже зачастую не в курсе, что выступают прикрытием для пусков HIMARS. В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей», — сообщил он.