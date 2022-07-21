На Украине впервые применили сверхдальнобойную винтовку «Сумрак»

Российская винтовка СВЛК-14С «Сумрак», считающаяся самой дальнобойной в мире, впервые была использована в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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По словам собеседников агентства, сверхдальнобойная винтовка использовалась снайперами под Киевом и Харьковом, однако случаи применения достаточно редки из-за особенностей местности, мешающей нормальной работе на большие расстояния. К другим недостаткам СВЛК-14С относят большой вес, сопоставимый с крупнокалиберной снайперской винтовкой АСВК, и дорогие патроны, которые сложно достать в условиях боевых действий.

Среди достоинств СВЛК-14С называют мощные патроны, крупный калибр и высокую точность стрельбы на дальние расстояния. Так, кучность стрельбы составляет всего 0,4 угловых минуты, а эффективная дальность — более 2,5 километра. Скорость пули достигает 900 метров в секунду. В 2017 году был установлен мировой рекорд, когда винтовка поразила цель на расстоянии в 4210 метров, что более чем в два раза превышает возможности британской винтовки L115A3.