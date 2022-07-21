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18 минут назад

Херсон нанес ответный удар по позициям украинских войск

Деловая газета "Взгляд"

По позициям украинских войск, обстрелявших минувшей ночью Херсон, нанесен ответный удар, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«По врагам Херсона, по позициям украинских войск, которые обстреливают мирный Херсон и Херсонскую область, был нанесен ответный удар», – передает РИА «Новости» слова Стремоусова.

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Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска обстреляли 12 ракетами из РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне, часть ракет перехвачена ПВО, есть повреждения сооружений.

Армия,Видео,Кирилл Стремоусов,
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