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46 минут назад

Украинские войска выпустили 11 снарядов по территории ДНР

Елена Прошина

Войска Украины в ночь на 21 июля за полтора часа выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Еленовке и пять снарядов того же калибра по населенному пункту Доля в ДНР, сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

Украинские войска выпустили 11 снарядов по территории ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 4.05 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 4.55 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 5.30 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Доля: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», — сказано в сообщении.

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