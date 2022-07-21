Украинские войска выпустили 11 снарядов по территории ДНР

Войска Украины в ночь на 21 июля за полтора часа выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Еленовке и пять снарядов того же калибра по населенному пункту Доля в ДНР, сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.