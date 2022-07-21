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21 минуту назад

Источник: против украинской армии начали применять усиленные «Ланцеты»

Елена Прошина

Военные России в рамках спецоперации на Украине начали применять для уничтожения украинской пехоты и легкобронированной техники модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые имеют усиленную боевую часть, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Против украинской армии начали применять усиленные «Ланцеты»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российские войска на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет" с увеличенной продолжительностью полета в один час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более пяти килограмм, что минимум на два килограмма больше, чем у базовой версии дрона», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что «для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники «Ланцет» имеет функцию предконтактного подрыва – осколочно-фугасный заряд дрона подрывается в воздухе в стороне от цели или над целью, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь».

Дроны применяются по украинским войскам, засевшим в укреплениях открытого типа, прячущимся в лесопосадках или домах, по расчетам гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы. Для ударов по живой силе российские военные используют «Ланцеты» с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, по бронетехнике – с кумулятивной.

Модернизированная версия дрона «Ланцет» получила новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте. У базовой версии аппарата — два симметричных X-образных крыла.

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