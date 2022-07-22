Российские войска на Украине применили новейший ударный дрон "Ласточка"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. В зоне проведения военной спецоперации на Украине используют новейший российский легкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из состава комплекса "Ласточка". Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
"Российские ударные беспилотники из состава комплекса "Ласточка" нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий", - сказал он.
По словам собеседника агентства, дроны применяли осколочные и кумулятивные боеприпасы. "Эти аппараты являются легкими ударными БЛА с возможностью сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха", - добавил он. Другой информации об использовании "Ласточки" на Украине, а также возможные районы ее применения источник ТАСС не раскрыл.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. Ранее об использовании БПЛА "Ласточка" в спецоперации официально не сообщалось.
Впервые дроны применяли российские военные во время основного эпизода стратегических учений "Запад" на полигоне Мулино в сентябре 2021 года. В открытых источниках о БПЛА "Ласточка" информации практически нет. Известно, что беспилотник запускают с помощью катапульты, а под его фюзеляжем размещают малогабаритные боеприпасы.