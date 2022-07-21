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42 минуты назад

Вьетнам возмутился действиями КНР у Парасельских островов

Lenta.ruиещё 5

Военные маневры КНР у Парасельских островов нарушают суверенитет Вьетнама и создают напряжение в Восточном (Южно-китайском) море. Заместитель официального представителя МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Тху Ханг возмутилась действиями китайской стороны, передает Phapluat.

Вьетнам возмутился действиями КНР у Парасельских островов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы решительно выступаем против любых действий, нарушающих суверенитет Вьетнама над архипелагами Хоангша (Парасельские острова) и Чыонгша (Спратли)», — сказала дипломат, отреагировав на проведение Пекином с 16 по 20 июля военно-морских учений в непосредственной близости от островов.

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По словам Тху Ханг, действия китайской стороны противоречат «духу совместной декларации о правилах поведения сторон в Восточном море». Они не только усложняют текущую ситуацию, но и не способствует переговорному процессу между КНР и АСЕАН по выработке кодекса поведения сторон в Восточном море.

Ранее Министерство национальной обороны Вьетнама подписало пакт о «взаимной логистической поддержке» с Индией на фоне споров с КНР из-за Парасельских островов и островов Спратли в Южно-Китайском море. Соглашение позволит индийским военным кораблям и самолетам заправляться топливом и получать другую поддержку на вьетнамских объектах. То же самое касается вьетнамских судов и самолетов, заходящих в индийские порты. Это первый случай, когда Ханой подписал подобный пакт с какой-либо страной.

Острова двух архипелагов — Парасельского и Спратли — по большей части необитаемы, но окружающие воды богаты рыбой, через них также пролегают важные судоходные маршруты. По оценкам геологов, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти. Территория островов оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В Пекине считают, что Китай обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море.

В августе прошлого года Управление морской безопасности КНР заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Речь идет об акваториях Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.

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