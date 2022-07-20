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33 минуты назад

Средства ПВО РФ сбили два беспилотника у авиабазы Хмеймим

Илья Родин

В Сирии в районе авиабазы Хмеймим российские комплексы ПВО выявили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя группировки ВС РФ в республике.

Средства ПВО РФ сбили два беспилотника у авиабазы Хмеймим
Фото: ТАССТАСС

Источник рассказал, что боевики постоянно пытаются атаковать российскую авиабазу. Для ударов по ней чаще всего они применяют БПЛА различных модификаций, в том числе и самодельные.

Военный уточнил, что расчеты средств ПВО заблаговременно обнаружили беспилотники, приближающиеся с северо-восточного направления. В результате, летательные аппараты были уничтожены на расстоянии двух километров от базы.

Он отметил, что в результате налета жертв и разрушений нет. База действует в штатном режиме.

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Напомним, что на днях в Тегеране прошел международный саммит, на котором обсуждались пути решения сирийского конфликта.

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