Средства ПВО РФ сбили два беспилотника у авиабазы Хмеймим

В Сирии в районе авиабазы Хмеймим российские комплексы ПВО выявили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя группировки ВС РФ в республике.

Фото: ТАСС ТАСС

Источник рассказал, что боевики постоянно пытаются атаковать российскую авиабазу. Для ударов по ней чаще всего они применяют БПЛА различных модификаций, в том числе и самодельные.

Военный уточнил, что расчеты средств ПВО заблаговременно обнаружили беспилотники, приближающиеся с северо-восточного направления. В результате, летательные аппараты были уничтожены на расстоянии двух километров от базы.

Он отметил, что в результате налета жертв и разрушений нет. База действует в штатном режиме.