Российские средства ПВО уничтожили два БЛА в районе Хмеймима

Российские средства ПВО выявили беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к авиабазе Хмеймим в среду вечером. Об этом сообщил журналистам представитель российской группировки войск в Сирии.
Он отметил, что незаконные вооруженные формирования продолжают попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников. "20 июля 2022 г. около 22:10 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления", - заявил представитель группировки войск.
По его словам, огнем российских средств ПВО было уничтожено два беспилотника боевиков в двух километрах от авиабазы. "Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - добавил он.