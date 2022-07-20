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14 минут назад

Российские средства ПВО уничтожили два БЛА в районе авиабазы Хмеймим в Сирии

ТАСС

Российские средства ПВО выявили беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к авиабазе Хмеймим в среду вечером. Об этом сообщил журналистам представитель российской группировки войск в Сирии.

Российские средства ПВО уничтожили два БЛА в районе Хмеймима
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что незаконные вооруженные формирования продолжают попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников. "20 июля 2022 г. около 22:10 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления", - заявил представитель группировки войск.

По его словам, огнем российских средств ПВО было уничтожено два беспилотника боевиков в двух километрах от авиабазы. "Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - добавил он.

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