ВСУ разместили военную технику в медучреждениях

Украинские боевики продолжают размещать военную технику в медучреждениях на территории страны.

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Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. Его слова приводит «Российская газета».

Мизинцев уточнил, что речь идет о медучреждениях Константиновки, Торецка и Николаева.

На их территориях ВСУ размещают бронетехнику, артиллерию, казармы, огневые точки, свои подразделения, склады вооружения и боеприпасов. Персонал и пациентов, по его словам, боевики в больницах и поликлиниках удерживают «под предлогами обеспечения безопасности, но фактически используют в качестве живого щита».

Кроме того ВСУ минируют подходы к медучреждениям, но местным жителям об этом «умышленно не сообщают», добавил Мизинцев.