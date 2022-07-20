В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
26 минут назад

ВСУ разместили военную технику в медучреждениях

Елена Прошина

Украинские боевики продолжают размещать военную технику в медучреждениях на территории страны.

ВСУ разместили военную технику в медучреждениях
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. Его слова приводит «Российская газета».

Мизинцев уточнил, что речь идет о медучреждениях Константиновки, Торецка и Николаева.

На их территориях ВСУ размещают бронетехнику, артиллерию, казармы, огневые точки, свои подразделения, склады вооружения и боеприпасов. Персонал и пациентов, по его словам, боевики в больницах и поликлиниках удерживают «под предлогами обеспечения безопасности, но фактически используют в качестве живого щита».

Кроме того ВСУ минируют подходы к медучреждениям, но местным жителям об этом «умышленно не сообщают», добавил Мизинцев.

Он также обратил внимание на то, что, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, ВОЗ и мировая общественность игнорируют данные факты преступных действий киевского режима в отношении украинцев.

Армия,Михаил Мизинцев,ВОЗ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители