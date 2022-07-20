ВСУ разместили военную технику в медучреждениях

Украинские боевики продолжают размещать военную технику в медучреждениях на территории страны.
Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. Его слова приводит «Российская газета».
Мизинцев уточнил, что речь идет о медучреждениях Константиновки, Торецка и Николаева.
На их территориях ВСУ размещают бронетехнику, артиллерию, казармы, огневые точки, свои подразделения, склады вооружения и боеприпасов. Персонал и пациентов, по его словам, боевики в больницах и поликлиниках удерживают «под предлогами обеспечения безопасности, но фактически используют в качестве живого щита».
Кроме того ВСУ минируют подходы к медучреждениям, но местным жителям об этом «умышленно не сообщают», добавил Мизинцев.
Он также обратил внимание на то, что, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, ВОЗ и мировая общественность игнорируют данные факты преступных действий киевского режима в отношении украинцев.