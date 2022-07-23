Текущий объем поставок на Украину западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и снарядов к ним слишком невелик, чтобы кардинально изменить ситуацию. С таким утверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в пятницу интервью газете The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Зеленский заявил, что "западные поставки HIMARS, хоть и приносят пользу, однако они намного ниже того уровня, который нужен Украине для перелома ситуации". Украинский президент добавил, что еще более остро стоит вопрос с западными поставками систем противовоздушной обороны.

В четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил, что к настоящему времени Соединенные Штаты передали 12 систем HIMARS и обучили более 200 украинцев их применению.

О том, что США начнут поставлять Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, американская администрация объявила 1 июня. Высокомобильная реактивная система залпового огня HIMARS разработана американской компанией Lockheed Martin. Представляет собой установку с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракетой семейства ATACMS (Army Tactical Missile System), которая смонтирована на пятитонном шестиколесном шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV (Family of Medium Tactical Vehicle). Для установки создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30-80 км (в режиме РСЗО) до 300 км и более (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса). Ранее в Вашингтоне заявляли, что дальность снарядов для передаваемых Украине комплексов HIMARS не будет превышать 80 км.