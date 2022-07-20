Минобороны России рассказало об атаке на Запорожскую АЭС

Атака украинских «дронов-камикадзе» по Запорожской АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе. Об этом в среду, 20 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

— Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы, — заявил он.

20 июля ударные беспилотники ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен по территории АЭС тремя дронами–«камикадзе», а с объектом, как уточнялось, «все хорошо». Позднее стало известно, что в результате атаки на АЭС пострадали 11 сотрудников, 4 из которых находятся в тяжелом состоянии.