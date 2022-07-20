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6 минут назад

Американцы отказываются служить в армии

Елена Прошина

США может столкнуться с нехваткой военнослужащих. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на международное информационное агентство Associated Press.

Американцы отказываются служить в армии
Фото: ReutersReuters

Как утверждает Министерство обороны США, в ближайшие годы американская армия может столкнуться с нехваткой тысяч военнослужащих. В этом году численность армии составит около 466 400 человек вместо ожидаемых 476 000, а в 2023-м число контрактников упадёт до 445 тысяч.

«Причина того, что, по нашему мнению, происходит прямо сейчас, заключается в том, что у нас есть беспрецедентные проблемы как с общей обстановкой после COVID-19, так и с рынком труда, а также проблема состоит в конкуренции с частными компаниями», – заявил заместитель начальника штаба армии генерала США Джозеф Мартин.

Уточняется, что кадровый дефицит в американской армии будет лишь возрастать, даже несмотря на финансовые бонусы для новобранцев.

Напомним, что ранее Пентагон провел третье подряд успешное испытание гиперзвукового оружия.

Армия,В мире,Пентагон,
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