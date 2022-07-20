Американцы отказываются служить в армии

«Причина того, что, по нашему мнению, происходит прямо сейчас, заключается в том, что у нас есть беспрецедентные проблемы как с общей обстановкой после COVID-19, так и с рынком труда, а также проблема состоит в конкуренции с частными компаниями», – заявил заместитель начальника штаба армии генерала США Джозеф Мартин.