Американцы отказываются служить в армии

США может столкнуться с нехваткой военнослужащих. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на международное информационное агентство Associated Press.
Как утверждает Министерство обороны США, в ближайшие годы американская армия может столкнуться с нехваткой тысяч военнослужащих. В этом году численность армии составит около 466 400 человек вместо ожидаемых 476 000, а в 2023-м число контрактников упадёт до 445 тысяч.
«Причина того, что, по нашему мнению, происходит прямо сейчас, заключается в том, что у нас есть беспрецедентные проблемы как с общей обстановкой после COVID-19, так и с рынком труда, а также проблема состоит в конкуренции с частными компаниями», – заявил заместитель начальника штаба армии генерала США Джозеф Мартин.
Уточняется, что кадровый дефицит в американской армии будет лишь возрастать, даже несмотря на финансовые бонусы для новобранцев.
Напомним, что ранее Пентагон провел третье подряд успешное испытание гиперзвукового оружия.