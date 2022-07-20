«От Казахстана удара в спину мы не ждем, но подстраховаться надо»

«Действительно массовые поставки систем С-500 «Прометей» пока лишь в перспективе и ими, в первую очередь, закроют небо над Москвой, Крымом и Ростовом-на-Дону. Восточная Сибирь, как тыловой участок, которому нет потенциальной угрозы, вполне надежно прикроют «Фавориты» с их возможностью противостоять даже некоторым гиперзвуковым ракетам, которых пока нет на вооружении ни одной армии в мире, кроме российской. Но соответствующие разработки ведутся – раньше или позже это оружие у наших «западных партнеров» будет, и к этому надо готовиться заранее», – резюмировал Дробышевский.