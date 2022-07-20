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33 минуты назад

Литва будет обучать украинских военных

Елена Прошина

Министерство обороны Литвы заявило, что собирается передать Украине бронетранспортеры М-113 и М-577. Кроме того, будут организованы курсы обучения украинских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны балтийской республики.

Литва будет обучать украинских военных
Фото: Министерство обороны ЛитвыМинистерство обороны Литвы

Число передаваемых военных машин пока не уточняется. Однако глава ведомства Арвидас Анушаускас выражает надежду, что Литовские БТР «значительно усилят украинскую армию». Он также добавил, что Литва займётся обучением украинских военных.

«Украина назвала свои потребности, в соответствии с которыми мы организуем курсы для подготовки военной полиции и саперов», – добавил министр.

Напомним, что ранее в парламент Литвы поступило предложение запретить бизнес с Россией.

Армия,В мире,Арвидас Анушаускас,
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