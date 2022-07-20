Литва будет обучать украинских военных

Министерство обороны Литвы заявило, что собирается передать Украине бронетранспортеры М-113 и М-577. Кроме того, будут организованы курсы обучения украинских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны балтийской республики.

Фото: Министерство обороны Литвы Министерство обороны Литвы

Число передаваемых военных машин пока не уточняется. Однако глава ведомства Арвидас Анушаускас выражает надежду, что Литовские БТР «значительно усилят украинскую армию». Он также добавил, что Литва займётся обучением украинских военных.

«Украина назвала свои потребности, в соответствии с которыми мы организуем курсы для подготовки военной полиции и саперов», – добавил министр.