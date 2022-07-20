Вашингтон раскрыл число поставляемых Украине РСЗО HIMARS

США в рамках поставок Киеву вооружений и военной техники планируют направить на Украину новые РСЗО HIMARS. Общая численность отправленных комплексов составит 20 единиц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Отмечается, что 12 из 20 обещанных комплексов уже находятся на Украине.
В ведомстве пояснили, что Вашингтон передает вместе с комплексами стандартные боеприпасы. Дальность действия отправляемых Киеву снарядов составляет 80 км.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил ранее, что в рамках пакетов военной помощи на Украину поступают дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS.
Он подчеркнул, что военнослужащие неоднократно находили осколки ракет, рассчитанных на поражение целей на расстоянии до 110-120 км.