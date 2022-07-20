В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
41 минуту назад

Вашингтон раскрыл число поставляемых Украине РСЗО HIMARS

Илья Родин

США в рамках поставок Киеву вооружений и военной техники планируют направить на Украину новые РСЗО HIMARS. Общая численность отправленных комплексов составит 20 единиц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что 12 из 20 обещанных комплексов уже находятся на Украине.

В ведомстве пояснили, что Вашингтон передает вместе с комплексами стандартные боеприпасы. Дальность действия отправляемых Киеву снарядов составляет 80 км.

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил ранее, что в рамках пакетов военной помощи на Украину поступают дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS.

Он подчеркнул, что военнослужащие неоднократно находили осколки ракет, рассчитанных на поражение целей на расстоянии до 110-120 км.

Армия,Видео,Эдуард Басурин,Пентагон,
34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители