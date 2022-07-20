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22 минуты назад

В США из-за нехватки энергоносителей приостановлено производство HIMARS

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Как сообщает МК со ссылкой на слова военного эксперта Алексея Леонкова, ВПК не может работать при высоких ценах на энергоносители и их дефицита, поэтому Запад загнал себя в ловушку, когда спровоцировал энергетический кризис.

В США из-за нехватки энергоносителей приостановлено производство HIMARS
Фото: ReutersReuters

В интервью изданию Леонков рассказал, что обещанные Киеву поставки западного оружия под вопросом. Во-первых, Запад не рассчитывал на затяжную войну, когда вводил санкции. По его расчетам, санкции должны были очень быстро обрушить экономику России и заставить ее капитулировать. Поэтому для США и НАТО потребность в дополнительных поставках оружия стала неприятной неожиданностью, учитывая интенсивность боевых действий.

Во-вторых, ВПК США и стран НАТО на военные рельсы не переведен по аналогичной причине, в расчете на скорую победу ВСУ. В-третьих, перевести оборонную промышленность на военные рельсы невозможно в условиях высоких цен и дефицита на энергоносители.

Поэтому, хотя США – все еще лидер по поставкам оружия Киеву, у них уже начались проблемы с отправкой вооружений. Вашингтон, например, отклонил запрос Киева дать ему 500 танков. Из тяжелого вооружения возможна отправка Киеву ПВО NASAMS, но в очень малых количествах.

HIMARS пока никакого влияния на ход боевых действий не оказывают, потому что ВСУ их используют в пропагандистских целях, обстреливая мирное население и объекты гражданской инфраструктуры.

Армия,В мире,Алексей Леонков,НАТО,
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