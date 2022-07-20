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15 минут назад

Глава Пентагона: конфликт на Украине находится на решающей стадии

Елена Прошина

Боевые действия на Украине находятся на решающей стадии, Запад продолжит оказывать долгосрочную военную помощь Киеву. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его слова приводит ТАСС.

Остин отметил, что на «решающем этапе конфликта коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность и должна быть неотложной».

«Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов Москвы», — добавил министр обороны США.

Он пообещал «продолжить находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки Украины».

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

Ранее Остин сообщал, что в новый пакет военной помощи стране включат еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

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