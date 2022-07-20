Украинская сторона проводит принудительную мобилизацию в Славянске с помощью националистического батальона «Айдар». Об этом сообщил в своем Telegram-канале посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

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«Боевики "Айдара" проводят поуличные и поквартальные облавы. Сейчас их видели на улице Артема, где они переходят от дома к дому, вламываясь в квартиры и офисы», — рассказал посол.

По его словам, бойцы нацбата насильно вручают мужчинам повестки на мобилизацию, после чего требуют незамедлительно прийти в военкомат. Для выявления потенциально пригодных к военной службе мужчин блокируются выезды из города, а также переходы между районами, «где идет такой же тотальный отлов и мобилизация».

Ранее стало известно, что призыв в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний месяц стали обеспечивать в основном с помощью сельских жителей. Подчеркивается, что у жителей сельской местности недостаточно средств, чтобы откупиться от призыва.