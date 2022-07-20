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18 минут назад

Американский наемник показал видео перестрелки между подразделениями ВСУ

Lenta.ru

Между подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) весной завязалась случайная перестрелка. Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте покинувший Украину американский наемник Джеймс Васкез.

По его словам, это прекрасный пример дезорганизации среди украинских подразделений. При этом военный подчеркнул, что такая ситуация наблюдалась в начале спецоперации, и сейчас все изменилось.

На видео, опубликованном Васкезом, группа военных открывает огонь по неизвестным, но спустя несколько минут бойцы начинают кричать «наши» и прекращают перестрелку.

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