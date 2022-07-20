«Сейчас география другая»: Лавров рассказал о конечной цели спецоперации

Западные страны не дадут Киеву найти дипломатический выход из конфликта с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, решать будут американцы – достаточно ли они «посеяли хаоса». Лавров также признался, что испытал облегчение после начала спецоперации на Украине.

Фото: ТАСС ТАСС

Запад не разрешит Украине найти дипломатический выход из состояния военного противостояния с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT.

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"У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что "достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться", — сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, США и Британия пытаются столкнуть Россию с Европой, поставляя Украине вооружения.

"То, что их [украинские власти] буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально накачивают оружием и заставляют его использовать все более и более рискованно, то, что там сидят иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие эти системы — HIMARS и другие — это уже практически не секрет", - сказал дипломат.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 18 июля, что переговоры с Россией возможны "только после ее поражения" в специальной военной операции.

Облегчение Лаврова

Министр сообщил, что "даже испытал облегчение" после начала военных действий на Украине 24 февраля.

По мнению Лаврова, спецоперация была неизбежна, так как в течение многих лет не было ответа на "донбасский вопрос".

"Очень долгие годы мы не могли ответить на вопрос не только людей из Донбасса, но и также многих наших граждан, доколе можно позволять издеваться над здравым смыслом, народом, резолюцией Совета Безопасности и всем тем, что было с этим сопряжено и саботировалось внаглую", — заявил глава МИД РФ.

Задачи изменились

Лавров добавил, что географические задачи военной операции РФ на Украине поменялись. Президент РФ Владимир Путин изначально называл целью спецоперации денацификацию и демилитаризацию - то есть, по словам Лаврова, "чтобы не было никаких угроз российской безопасности, военных угроз с территории Украины".

"Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года. Сейчас география другая", — отметил глава МИД РФ. Лавров добавил, что теперь "речь идет не только о Донецкой и Луганской народных республиках, но и о Херсонской области, Запорожской области и некоторых других территориях".

Процесс, заверил министр, "продолжается последовательно и настойчиво".

Наконец, глава МИД РФ добавил, что если страны Запада предоставят Киеву дальнобойное оружие, в частности американские реактивные системы залпового огня HIMARS, то "географические задачи спецоперации отодвинутся еще дальше", поскольку Россия не может допустить, чтобы на подконтрольной Киеву части Украины находилось оружие, представляющее для РФ угрозу.

Кроме того, Лавров заявил, что Путин после одного из телефонных разговоров в начале февраля с главой Франции Эммануэлем Макроном назвал президента Украины Владимира Зеленского "порождением государственного переворота".

"Путин ему (Макрону) сказал, "ваш Зеленский — это порождение государственного переворота". И этот режим никуда не исчез", — сказал дипломат.

Что касается санкций в отношении РФ, то по мнению министра, потенциал антироссийских ограничительных мер исчерпан.

"Насчет очередного анонсированного пакета санкций, что он из себя представляет – санкции или даже изъятие санкций? И то, и другое, потому что они [ЕС] уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить нам ущерб, и сейчас вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет", — рассказал Лавров.