Политолог объяснил задачи спецоперации за пределами ДНР и ЛНР

«С учетом поставок более дальнобойных ракетных систем на Украину, очевидно, что, исходя из целей и задач спецоперации, кроме освобождения донбасских республик, потребуется и буферная демилитаризация зон в виде нескольких областей, — считает Мартынов. — Это Херсноская область, Запорожская, почти уверен, что и Харьковская. Под вопросом Днепропетровская. Это как минимум, исходя из того, что продолжают делать страны Запада. Как дело пойдет дальше, я не знаю».