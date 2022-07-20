Украинские военные почти полностью покинули Северск

«Военнослужащих украинской армии практически не осталось в этом населенном пункте. <...> Они находятся в большей степени на второй линии обороны. Они отошли немного от этого населенного пункта и продолжают наносить удары по нашим военнослужащим и по гражданской инфраструктуре данного населенного пункта», – передает ТАСС слова Марочко.