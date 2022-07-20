Списание атомной подлодки «Дмитрий Донской» опровергли

Крупнейшую в мире атомную подлодку «Дмитрий Донской» не вывели из боевого состава ВМФ России. В настоящее время подводный крейсер выполняет задачи учебно-боевой подготовки в море, решение по его дальнейшей судьбе примут в конце 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли и силовых структурах.

Ранее источник РИА «Новости» рассказал, что «Дмитрий Донской» будет утилизирован, а его именем уже нарекли другую подлодку.

«Очередные сообщения о выводе "Дмитрия Донского" из состава ВМФ России не соответствуют действительности. Корабль в данную минуту выполняет учебно-боевые задачи в море, участвует в мероприятиях боевой подготовки», — сказал один из собеседников ТАСС.

По его словам, корабль останется в боевом строю как минимум до конца 2022 года.

Источник в кораблестроительной отрасли добавил, что в декабре 2022 года или позднее специалисты оценят техническое состояние атомной субмарины и запас ядерного топлива. После проверки кораблю могут продлить срок службы ещё на несколько лет, допустил он.

В январе 2021 года уже сообщалось о решении вывести атомную подводную лодку «Дмитрий Донской» из состава ВМФ. Тогда это тоже опровергали, заявляя, что подлодка продолжает участвовать в мероприятиях боевой подготовки.