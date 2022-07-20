Списание атомной подлодки «Дмитрий Донской» опровергли

Крупнейшую в мире атомную подлодку «Дмитрий Донской» не вывели из боевого состава ВМФ России. В настоящее время подводный крейсер выполняет задачи учебно-боевой подготовки в море, решение по его дальнейшей судьбе примут в конце 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли и силовых структурах.
Ранее источник РИА «Новости» рассказал, что «Дмитрий Донской» будет утилизирован, а его именем уже нарекли другую подлодку.
«Очередные сообщения о выводе "Дмитрия Донского" из состава ВМФ России не соответствуют действительности. Корабль в данную минуту выполняет учебно-боевые задачи в море, участвует в мероприятиях боевой подготовки», — сказал один из собеседников ТАСС.
По его словам, корабль останется в боевом строю как минимум до конца 2022 года.
Источник в кораблестроительной отрасли добавил, что в декабре 2022 года или позднее специалисты оценят техническое состояние атомной субмарины и запас ядерного топлива. После проверки кораблю могут продлить срок службы ещё на несколько лет, допустил он.
В январе 2021 года уже сообщалось о решении вывести атомную подводную лодку «Дмитрий Донской» из состава ВМФ. Тогда это тоже опровергали, заявляя, что подлодка продолжает участвовать в мероприятиях боевой подготовки.
Атомоход спустили на воду в 1980 году, а в декабре 1981-го он вошёл в состав Военно-морского флота. Это главная подлодка проекта 941, в рамках которого построили шесть кораблей. Три из них были утилизированы при финансировании США. Ещё две подводные лодки — «Архангельск» и «Северсталь» — выведены из состава флота и ожидают утилизации. «Дмитрий Донской» — самая большая атомная субмарина в мире, её водоизмещение составляет 48 000 т.