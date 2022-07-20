США запланировали помочь Украине в создании новых ВВС

США рассмотрят возможность обучения украинских пилотов в рамках долгосрочной программы по созданию новых ВВС Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу штаба американских ВВС Чарльза Брауна.

Украина стремится уйти от своей зависимости от российских самолетов, приобретая американские истребители и обучая своих пилотов тому, как на них летать. ВВС Украины рассчитывают перейти на F-15 и F-16.

Браун заявил, что Штаты хотят создать долгосрочный план, который помог бы Украине построить новые военно-воздушные силы.

Заявления Брауна прозвучали через несколько дней после того, как в Палату представителей внесли законопроект, позволяющий выделить сто миллионов долларов на обучение украинских пилотов и техников на американских боевых самолетах.

Браун отметил, что американскому пилоту требуется два - четыре месяца, чтобы обучиться управлению новым типом самолета. Переход с советской системы будет «немного сложнее», подчеркнул он.

По данным Пентагона, с 2014 года США выделили Украине более 8,7 миллиарда долларов военной помощи, 6,1 миллиарда из них - с 24 февраля 2022-го.