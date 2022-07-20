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33 минуты назад

Военкор Сладков: военные РФ угнали танк ВСУ с поля боя под Донецком

Газета.Ru

Российские военные якобы угнали заглохший танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) с поля боя под Донецком, утверждает военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста.

Военные РФ угнали танк ВСУ с поля боя под Донецком
Фото: Efrem Lukatsky/APEfrem Lukatsky/AP

По словам автора публикации, бой с украинской стороной продолжался пять часов. В результате четыре украинских танка и 50 пехотинцев пытались сбить резервистов из Донецкой народной республики с позиций. Тем не менее военные ДНР отстояли свои позиции.

«Маневрировали огнем, смещались по флангу, били украинские танки в борт, стреляли из АГС-17 с закрытых позиций», — добавил военкор.

Официального подтверждения информации касательно угона военной техники пока не поступало.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Александр Сладков,Владимир Путин,
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