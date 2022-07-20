Украинская разведка разминировала остров Змеиный и нашла кота

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram сообщило, что провело на острове Змеиный работы по его исследованию и разминированию.

Фото: Ukrainian Armed Forces/Reuters Ukrainian Armed Forces/Reuters

Отмечается, что на острове якобы были обнаружены и изъяты образцы российского вооружения и техники, а также личные документы военных. Кроме того, украинцы нашли прожившего несколько месяцев на Змеином кота, которого затем эвакуировали оттуда.

Остров Змеиный находился под контролем российских военных с конца февраля. 30 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ «в качестве шага доброй воли» покинули остров Змеиный.