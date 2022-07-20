Российские военные угнали украинский танк с поля боя под Донецком

«Маневрировали огнем, смещались по флангу, били украинские танки в борт, стреляли из АГС-17 с закрытых позиций», — сообщил журналист. По его словам, в результате два танка ВСУ были сожжены, один остановлен огнем — командира экипажа взяли в плен, а четвертый, уже отступавший, уничтожен ударным беспилотником.