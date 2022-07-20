Российские военные ответным огнем подавили атаку на приграничные районы Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о подавлении атаки на приграничные районы региона со стороны Украины.
"Наши военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Пострадавших нет", - рассказал Старовойт.
Губернатор добавил, что из-за повреждений на линии электропередачи без света остаются три населенных пункта. Ремонтные бригады уже выехали на место и постараются восстановить электроснабжение в ближайшие сроки.
Ранее о последствиях обстрела Курской области со стороны Украины рассказывал глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман в своем Telegram-канале. Также министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Запад", участвующую в специальной военной операции на Украине. Генерал армии на командном пункте заслушал доклад командующего "Западом" генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по продвижению спецоперации и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах.