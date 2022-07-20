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25 минут назад

Названо число взятых под контроль ДНР городов и поселков

Lenta.ru

Союзные войска с начала военной операции взяли под контроль 255 городов и поселков в ДНР, ранее занимаемых Вооруженными силами Украины. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики.

Названо число взятых под контроль ДНР городов и поселков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает командование, это число актуально по состоянию на среду, 20 июля.

Среди недавно занятых населенных пунктов названо Берестовое. Это село расположено на трассе Лисичанск — Бахмут в 20 километрах от Соледара, где сейчас продолжаются активные бои.

«Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям», — говорится в сообщении штаба.

Ранее в Луганской народной республике подтвердили первый захват гаубицы М777. Утверждается, что американское орудие отправят в музей в качестве экспоната или будут использовать на суде как вещественное доказательство преступлений, совершаемых украинским правительством.

Армия,Правительство Украины,
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