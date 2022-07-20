Названы причины утилизации крупнейшей в мире подлодки «Дмитрий Донской»

Срок эксплуатации ракет [«Дмитрия Донского»] истек, ресурс продлевали, но это год-два-три. Сроки и так уже превышены лет на 20 точно. Сейчас, фактически, оружия для таких подлодок нет. Их всего было шесть в составе ВМФ РФ, они даже назывались «ТК» — тяжелый крейсер, вместо обычного «К». Кроме того, стоимость эксплуатации очень высокая. Лодка огромная, при перебазировании требовала специальных пирсов. Их так и не сделали к началу эксплуатации 941-х — пользовались тем, что предполагалось для лодок других проектов. «Дмитрий Донской» предназначался для испытаний ракет. Видимо, они завершились, и на данном этапе нет необходимости ее содержать, а без капитального ремонта оборудование эксплуатировать опасно, — добавил Суконкин.