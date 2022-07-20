В Херсоне заявили об обстреле местного моста из HIMARS

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские силы обстреляли Антоновский мост в Херсоне (мост через Днепр). Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Стремоусова, ранним утром 20 июля по мосту выпустили 12 ракет из системы залпового огня HIMARS. Восемь из них попали в цель, остальные были перехвачены ПВО. Информации о жертвах и пострадавших нет.
«Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения», - заявил Стремоусов.
Он отметил, что движение по мосту пока есть, но для грузовиков он, скорее всего, будет недоступен.
Об ударе ВСУ по Антоновскому мосту также сообщалось 19 июля. Мост соединяет Херсон с районами Херсонской области на левом берегу Днепра, прилегающими к Крыму.