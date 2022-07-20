В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
17 минут назад

В Херсоне заявили об обстреле местного моста из HIMARS

Алиса Селезнёва

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские силы обстреляли Антоновский мост в Херсоне (мост через Днепр). Об этом сообщает РИА Новости.

В Херсоне заявили об обстреле местного моста из HIMARS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Стремоусова, ранним утром 20 июля по мосту выпустили 12 ракет из системы залпового огня HIMARS. Восемь из них попали в цель, остальные были перехвачены ПВО. Информации о жертвах и пострадавших нет.

«Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения», - заявил Стремоусов.

Он отметил, что движение по мосту пока есть, но для грузовиков он, скорее всего, будет недоступен.

Об ударе ВСУ по Антоновскому мосту также сообщалось 19 июля. Мост соединяет Херсон с районами Херсонской области на левом берегу Днепра, прилегающими к Крыму.

Армия,Кирилл Стремоусов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители