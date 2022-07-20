В Херсоне заявили об обстреле местного моста из HIMARS

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские силы обстреляли Антоновский мост в Херсоне (мост через Днепр). Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Стремоусова, ранним утром 20 июля по мосту выпустили 12 ракет из системы залпового огня HIMARS. Восемь из них попали в цель, остальные были перехвачены ПВО. Информации о жертвах и пострадавших нет.

«Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения», - заявил Стремоусов.

Он отметил, что движение по мосту пока есть, но для грузовиков он, скорее всего, будет недоступен.