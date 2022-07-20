ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по стратегическому мосту в Херсоне

«Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS. Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться. Обстрел был в 4.00, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть», – передает РИА «Новости» его слова.