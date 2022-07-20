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5 минут назад

ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по стратегическому мосту в Херсоне

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Украинские войска обстреляли 12 ракетами из РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне, часть ракет перехвачена ПВО, есть повреждения сооружений, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по стратегическому мосту в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS. Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться. Обстрел был в 4.00, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть», – передает РИА «Новости» его слова.

Стремоусов добавил, что на данный момент информации о возможных пострадавших от обстрела моста у властей нет.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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