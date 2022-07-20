В Китае предложили встретить представителя Конгресса США военной авиацией

Китай должен соответствующим образом отреагировать на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, если таковой состоится. Причем ответные шаги должны носить решительный и недвусмысленный характер. Об этом в своем комментарии для ресурса Global times заявил бывший главред этого издания Ху Сицзинь.

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Публицист напомнил о своем предложении установить бесполетную зону над островом в апреле этого года, когда появилась информация о возможном посещении острова Пелоси. Тогда поездка не состоялась из-за заболевания спикера нижней палаты коронавирусом.

В этот раз китайский комментатор предлагает, чтобы самолет с Пелоси встретила авиация Народно-освободительной армии Китая, сопроводила его до места посадки, после чего, сделав круг над островом, вернулась обратно. Такой маневр вряд ли приведет к началу боевых действий, но покажет всем, кто контролирует пространство над Тайванем.

С точки зрения общей ситуации, этот шаг со стороны армии Китая, возможно, окажется даже более эффектным, чем посещение острова спикером Палаты представителя. Поэтому КНР стоит подумать над тем, чтобы использовать поездку Пелоси в качестве формального повода для совершения этого очень символичного жеста, предлагает Ху Сицзинь.