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33 минуты назад

Модернизированный «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»

Lenta.ru

Сторожевой корабль «Неустрашимый» проекта 11540 «Ястреб» выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Кинжал» в ходе морских испытаний. Корабль Балтийского флота модернизировали на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь». Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

Модернизированный «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках проведения этапа испытаний после модернизации на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" экипаж сторожевого корабля "Неустрашимый" успешно выполнил ракетную стрельбу в морских полигонах Балтийского флота», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что экипаж задействовал комплекс «Кинжал», который способен обеспечить защиту корабля при нападении различных воздушных средств с различных направлений и высот. В ходе испытаний экипаж поразил имитированную воздушную цель.

«После завершения испытаний сторожевой корабль "Неустрашимый" вернется в боевой состав Балтийского флота и продолжит выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения надводных кораблей», — добавили в пресс-службе.

В мае стало известно, что Балтийский флот получит два малых ракетных корабля проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М».

В апреле ПСЗ завершил плановый ремонт сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» проекта 11540 «Ястреб», который предназначен для поиска и слежения за подводными лодками.

Армия,Завод "Янтарь",
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