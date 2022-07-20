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32 минуты назад

Минобороны впервые назвало имя командующего группировкой войск «Запад»

Lenta.ru

Минобороны России впервые назвало имя командующего группировкой войск «Запад» в специальной операции на Украине. Им оказался генерал-лейтенант Андрей Сычевой, передает РБК в Telegram-канале.

Минобороны впервые назвало имя командующего группировкой войск «Запад»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О нем говорится в отчете ведомства о поездке Сергея Шойгу для инспекции этой группировки войск.

«По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника», — отметили в Минобороны.

В 1990 году Андрей Сычевой окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, а в 2016 году завершил обучение в Военной академии Генерального штаба.

Военную карьеру Сычевой начал с должности командира взвода. В феврале 2019-го ему доверили командование 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

В феврале против генерал-лейтенанта Евросоюз ввел персональные санкции.

20 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад» и дал ряд указаний.

Ранее Минобороны назвало генерал-лейтенанта Рустама Мурадова командующим группировкой «Восток» в спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

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