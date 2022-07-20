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7 минут назад

Шойгу дал указание группировке «Запад» быстрее уничтожать украинские БПЛА

Lenta.ruиещё 3

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», принимающую участие в специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Шойгу дал указание группировке «Запад» быстрее уничтожать украинские БПЛА
Фото: ТАССТАСС

В частности, министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемых боевых задачах. По итогам Шойгу дал указание повысить оперативность уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Днем ранее руководитель оборонного ведомства проинспектировал группировку «Восток». Впоследствии он дал указание командующему поражать высокоточным оружием средства большой дальности Вооруженных сил Украины, из которых ведется обстрел по жилым кварталам Донецкой и Луганской народных республик.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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