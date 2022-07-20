Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку: Есть погибший

Военные силы Украины ударили по Киевскому району Донецка тремя снарядами калибром 152 миллиметра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Как говорится в сообщении, обстрел начался 20 июля в шесть часов утра по направлению: населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район). Было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.

Кроме того, в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

По его словам, украинские войска начали обстрел утром.