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8 минут назад

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Елена Прошина

Военные силы Украины ударили по Киевскому району Донецка тремя снарядами калибром 152 миллиметра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку: Есть погибший
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, обстрел начался 20 июля в шесть часов утра по направлению: населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район). Было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.

Кроме того, в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

По его словам, украинские войска начали обстрел утром.

«Увы, уже трое раненых, в том числе один ребенок», — написал Приходько. Он добавил, что в результате обстрела один житель поселка Румянцево погиб.

Армия,Иван Приходько,
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