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48 минут назад

Около 30 тысяч человек уже мобилизованы из каждой области Украины

Елена Прошина

Около 20-30 тысяч человек мобилизованы из каждой области Украины. Всего на территории государства проживают 2 миллиона человек. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники среди российских военнослужащих, которые получили эти данные у своих коллег из украинских войск.

Из кого набирают армию Украины?
Фото: ReutersReuters

Издание утверждает, что чаще всего в украинскую армию забирают сельских жителей, у которых не хватает денежных средств на откуп от призыва.

«Со слов местных жителей, чтобы разово откупиться "на улице", взятка патрулю составляет $100», — пишет агентство, ссылаясь на свои источники. В статье указано, что комиссия в военкомате принимает взятки уже от пяти тысяч долларов и выше.

Сотрудник силовых структур в беседе с российскими военнослужащими рассказал, что резервисты часто обучаются у иностранных инструкторов, включая тех, кто занимает руководящие должности.

Собеседник агентства также отметил, что количество резервистов стало снижаться, так как некоторые граждане Украины меняют место жительства или эмигрируют в другую страну.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что число выдачи повесток в общественных местах увеличилось, так как граждане страны стали чаще вставать на учет в военкомат не по месту жительства.

Армия,Денис Монастырский,
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