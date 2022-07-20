Британцы назвали непосредственную угрозу для Запада

Военный конфликт между Россией и Украиной — наиболее актуальная проблема для западных государств, однако они должны помнить об опасности со стороны Китая, так как это государство представляет угрозу в долгосрочной перспективе. Такое заявление сделал глава Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей, сообщает портал «Известия» со ссылкой на телеканал Sky News.
По его словам, в настоящий момент наибольшую угрозу представляет Россия, однако Запад не должен забывать об опасности со стороны Китая.
«Риск сосредоточения внимания исключительно на России заключается в том, что вы упускаете из виду долгосрочный стратегический вызов, исходящий от Китая. В то время как мы рассматриваем Россию как явную и реальную опасность, Китай представляет собой долгосрочный вызов» — рассказал Кей.
Издание напоминает, что национальный доход КНР превышает доход России в 10 раз, а расходы на военные нужды — более чем в четыре раза.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Китай дорого заплатит за возможный обход санкций, введенных против России в связи с боевыми действиями на территории Украины. Он пояснил, что пока Вашингтон не зафиксировал подобных действий со стороны КНР, но продолжает пристально следить за соблюдением санкционного режима.