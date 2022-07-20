Британцы назвали непосредственную угрозу для Запада

Военный конфликт между Россией и Украиной — наиболее актуальная проблема для западных государств, однако они должны помнить об опасности со стороны Китая, так как это государство представляет угрозу в долгосрочной перспективе. Такое заявление сделал глава Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей, сообщает портал «Известия» со ссылкой на телеканал Sky News.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, в настоящий момент наибольшую угрозу представляет Россия, однако Запад не должен забывать об опасности со стороны Китая.

«Риск сосредоточения внимания исключительно на России заключается в том, что вы упускаете из виду долгосрочный стратегический вызов, исходящий от Китая. В то время как мы рассматриваем Россию как явную и реальную опасность, Китай представляет собой долгосрочный вызов» — рассказал Кей.

Издание напоминает, что национальный доход КНР превышает доход России в 10 раз, а расходы на военные нужды — более чем в четыре раза.