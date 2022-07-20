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21 минуту назад

Российские силовики назвали цену «белого билета» в ВСУ

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Обеспечивать призыв в армию на Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от 5 тыс. долларов, сообщили российские силовики со ссылкой на информацию от источников в украинских войсках.

Названа цена «белого билета» в ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По информации от наших источников в ВСУ, у них за последний месяц резко выросло количество призывников. Ситуация складывается таким образом, что основную призывную нагрузку несут жители сельских регионов Украины. Они привязаны к своему жилью и хозяйству, у них, в отличие от горожан, недостаточно накоплений, чтоб откупиться от призыва», – передает РИА «Новости» слова сотрудника российских силовых структур.

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Он также пояснил, что доля горожан при укомплектовании личного состава стала снижаться и потому, что им «проще сменить место жительства или эмигрировать в другую страну». При этом, по его информации, цены на то, чтобы откупиться от армии, различаются в зависимости от обстоятельств, когда необходимо давать взятку.

«Со слов местных жителей, чтобы разово откупиться «на улице», взятка патрулю составляет 100 долларов. Комиссовать в военкомате стоит уже от 5 тыс. долларов и выше», – уточнил источник.

По данным источников российских силовиков в украинских войсках, из каждой области Украины с населением от 2 млн уже призвано около 20–30 тыс. человек.

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Таких регионов, подконтрольных или частично подконтрольных киевскому режиму, сейчас пять: Киев, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

«После призыва резервисты проходят 2–3-недельную подготовку и едут на фронт. На тренировочных полигонах резервистов отмечается доминирующее положение иностранных инструкторов, в том числе на руководящих должностях», – заключил сотрудник российских силовых структур.

Напомним, пленный украинский военнослужащий 24 омбр ВСУ Ярослав Сакалош рассказал, что Киев бросает своих бойцов на волю случая, руководство страны не заботят жизни солдат. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинцев насильно гонят «воевать с Россией».

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