Обеспечивать призыв в армию на Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от 5 тыс. долларов, сообщили российские силовики со ссылкой на информацию от источников в украинских войсках.

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«По информации от наших источников в ВСУ, у них за последний месяц резко выросло количество призывников. Ситуация складывается таким образом, что основную призывную нагрузку несут жители сельских регионов Украины. Они привязаны к своему жилью и хозяйству, у них, в отличие от горожан, недостаточно накоплений, чтоб откупиться от призыва», – передает РИА «Новости» слова сотрудника российских силовых структур.

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Он также пояснил, что доля горожан при укомплектовании личного состава стала снижаться и потому, что им «проще сменить место жительства или эмигрировать в другую страну». При этом, по его информации, цены на то, чтобы откупиться от армии, различаются в зависимости от обстоятельств, когда необходимо давать взятку.

«Со слов местных жителей, чтобы разово откупиться «на улице», взятка патрулю составляет 100 долларов. Комиссовать в военкомате стоит уже от 5 тыс. долларов и выше», – уточнил источник.

По данным источников российских силовиков в украинских войсках, из каждой области Украины с населением от 2 млн уже призвано около 20–30 тыс. человек.

Таких регионов, подконтрольных или частично подконтрольных киевскому режиму, сейчас пять: Киев, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

«После призыва резервисты проходят 2–3-недельную подготовку и едут на фронт. На тренировочных полигонах резервистов отмечается доминирующее положение иностранных инструкторов, в том числе на руководящих должностях», – заключил сотрудник российских силовых структур.